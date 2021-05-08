شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تُحيي ذكرى استشهاد القديس مار مرقس «كاروز الديار المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحييت الكنائس الأرثوذكسية المصرية، اليوم السبت، تذكار استشهاد القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، بإقامة القداسات.

وشملت الصلوات الدعاء لله لرفع الوباء ولحلول السلام والقضاء على الإرهاب بربوع مصر، وأن تكون الفترات المقبلة كلها رخاء وسلام.

وألقي الآباء والوعاظ خلال القداس في فقرة العظة، كلمة عن القديس مارمرقس أنه أسس مدرسة للتعليم، وهي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وكانت الإسكندرية عاصمة الثقافة في العالم وخرج منها علماء فطاحل لدرجة أن كثير من الباباوات كانوا منها، وكان شعارها فقط عيشوا كما يحق لإنجيل السيد المسيح، وأن القديس مارمرقس، هو من بشر بالمسيحية في مصرنا الحبيبية، وبدأ من الإسكندرية، وعند دخوله إلى الإسكندرية، وجدها متعددة الثقافات، ولكن ثقته في تدبير الله، جعلته يتعرف إنيانوس الإسكافي (عامل تصليح الأحذية)، بعد أن قٌطع حذائه، وأصبح انيانوس أول مسيحي بالمدينة وثان بطريرك بعد القديس مارمرقس.