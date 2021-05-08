شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» تناقش مستجدات «التعليم عن بعد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعاً اليوم السبت، ضم منسقي تعليم الكبار بالإدارات التعليمية، والمعاهد بالمكتبة المركزية للمنطقة؛ لتفعيل التعليم عن بعد، والتأكيد على بعض التعليمات الخاصة بذلك، بحضور الدكتور على حسن منسق عام المنطقة لتعليم الكبار، والأستاذة ثناء أبوالمجد مدير ادارة الكتب والمكتبات.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على تفعيل التعليم عن بعد، ونشر كافة المحاضرات على صفحة المركز الإعلامي للكبار الخاصة بالمنطقة، والحرص على تكون المحاضرات بجودة عالية وصوت واضح، مع مراعاة التسلسل المنهجي وفق خطة معدة مسبقًا، وعدم إنشاء أي جروبات خاصة بتعليم الكبار، وإشراك جميع الدارسين في صفحة المركز الإعلامي تعليم الكبار.

وفى سياق متصل، أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة تصفيات مسابقة الأزهري الصغير، حيث فاز فيها الأطفال روميساء مصطفى نايف من معهد محرم النموذجي، وديما أيمن محمد من معهد براعم طيبة، ومحمد النقراشي ماهر من معهد الراشدين، وسيتم تصعيد الأطفال الثلاثة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية.

أقيمت تصفيات المسابقة بالتعاون بين إدارة شؤون القرآن الكريم، وإدارة رياض الأطفال، حيث تم اختبار الأطفال المشاركين في المسابقة في جزئي تبارك وعم، وحفظ عشرة أحاديث نبوية.

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن نتيجة تصفيات "الأزهرى الصغير" و تناقش مستجدات "التعليم عن بعد" (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعلن نتيجة تصفيات "الأزهرى الصغير" و تناقش مستجدات "التعليم عن بعد" (صور)