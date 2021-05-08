شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة : 266 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وارتداء الكمامات فى اليوم الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات فى الساعة التاسعة مساء كل يوم وفقًا للقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اليوم الثاني تحرير عدد 226 محضرًا بينهم 38 محضر غلق محلات تجارية ومنشات و188 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة، ويصل إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها خلال اليومين إلي 411 مخالفة بوقع 87 قرار غلق و324 محضر عدم ارتداء كمامة.

وتم غلق 2 محل ومقهي فى دمنهور و22 محل فى كفر الدوار و4 محال فى إدكو ومحضر فى أبو حمص و5 محاضر فى كوم حمادة و4 محاضر فى مركز بدر.

تم تحرير محاضر لعدم ارتداء الكمامة منها 45 فى دمنهور و8 فى إيتاي البارود و10 فى كفر الدوار و14 فى أبو المطامير و9 فى بدر و22 فى وادي النطرون و6 في حوش عيسي و33 فى المحمودية و7 فى الرحمانية و6 فى شبراخيت و5 فى الدلنجات و32 فى رشيد و4 فى أبو حمص و4 فى كوم حمادة.

محافظ البحيرة : 266 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وارتداء الكمامات فى اليوم الثاني

محافظ البحيرة : 266 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وارتداء الكمامات فى اليوم الثاني

محافظ البحيرة : 266 محضر لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وارتداء الكمامات فى اليوم الثاني