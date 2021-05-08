شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام أكثر من ٢ طن أغذية فاسدة وغلق ١٤ منشأة في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، والحسينية ،والقنايات، وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع الإحتفال بأعياد الربيع، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً علي الصحة العامة.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٤ منشأة غذائية بمراكز ومدن أولاد صقر، والحسينية، والقنايات وكفر صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٢ طن و ٤٦٥ كجم مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٥٢ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٢٧ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر والحسينية والقنايات وكفر صفر.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.