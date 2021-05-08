شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو بـ75 جنيها.. التموين تطرح «كعك العيد» بمنافذ المجمعات الاستهلاكية (الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي تصرف للمواطنين مجانا، مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين.

وتواصل الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، انتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين.

حيث طرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيها، وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ225 جنيها، وعلبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه، وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو، بـ375 جنيها، وعلبة كعك مشكل شفاف عادى «معبأ في علبة باغة شفاف» زنة 1.5 كيلو بـ135 جنيها، وعلبة كعك مشكل شفاف عادى زنة 2 كيلو بـ165 جنيها، وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ225 جنيها، كما يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ165 جنيها، وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات «معبأ في علبة باغه شفاف» زنة 2 كيلو جرام بـ220 جنيها، وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنة 3 كيلو بـ325 جنيها، وكيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا، وطرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو، والكعك بالمكسرات 100 جنيه للكيلو، وكيلو بيتى فور عادي 70 جنيها، وبيتي فور لوكس 100 جنيه، بجانب طرح غريبة سادة 90 جنيها للكيلو، وغريبة باللوز 100 جنيه، وبيتى فور عادى 70 جنيها للكيلو، وبيتى فور سابلية 95 جنيها للكيلو، وبيتى فور لوكس 100 جنيه.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية باستمرار طرح منتجات العيد وكذلك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن وبكميات كبيرة بالمنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بالمنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى، كما وجه الوزير باستمرار صرف المقررات التموينية والسلع المدعمة في مواعيدها المحددة.

من جانبه، أكد اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن الشركة توفر ما يقرب من 30 طنا من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتى تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم 10% لطلبات الجملة.