شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات مديرية تموين الشرقية لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديربة تموين الشرقية إستعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم تشديد الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والإدارات التابعة لها ، وخاصة محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ، وذلك من خلال تشكيل حملات مشتركة مع مديريتي الصحة والطب البيطري، للتأكد من جودة وسلامة السلع المعروصة بالأسواق وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضافت أنه تم التنسيق مع إدارة الجملة والمجمعات والجمعيات الإستهلاكية، بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية، والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وكذلك التنسيق مع جهاز حماية الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بهدف زيادة فتح منافذ خاصة لتوزيع وبيع السلع الغذائية من خصار وفاكهة ولحوم وأسماك بأسعار مخفضة.

و أكدت أن هناك غرفة عمليات رئيسية منعقدة علي مدار اليوم بديوان عام المديرية ، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات والبالغ عددها ١٩ إدارة تموينية بنطاق المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين وإبلاغها للحملات والعمل على حلها وفي حال وجود مخالفة يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، كما أنه سيتم إلغاء الأجازات والراحات الخاصة بالمفتشين خلال أجازة العيد .

وأوضحت أن المحافظة تضم ٢٥٢٠ مخبزا بلديا تعمل طبقا لمنظومة الخبز الجديدة، حيث سيتم العمل داخل تلك المخابز بكامل قوتها من الساعة ٥ صباحا وحتي ٥ مساء، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم ، مع الإعلان بواجهة كل مخبز بتلك المواعيد بخط واضح للمواطنين، وذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات ومكاتب التموين.