شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطاعم وكافيهات الغردقة والجونة 12 صباحا بسبب إقبال السياحة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لمنع انتشار فيروس كورونا، اعتمدت المناطق السياحية فى البحر الأحمر قرارات جديدة تتعلق بمواعيد الإغلاق وصلاة عيد الفطر المبارك، تضمنت استثناء الغردقة والجونة من موعد الإغلاق المحدد بالتاسعة مساء، على خلفية الإقبال السياحى الكبير من الوفود السياحية الخارجية، وبدء عودة الرحلات الروسية المباشرة.

وفى رسالة إلى الملاك والمقيمين، أعلنت المناطق السياحية فى الغردقة والجونة عن إغلاق المطاعم والصالات الرياضية بحلول منتصف الليل، وتنظيم صلاة العيد دون اصطحاب أطفال، وإليكم نص الرسالة: "أعزائنا من الملاك والمقيمين، نتمنى أن تجدكم رسالتنا بصحة جيدة. فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة، نحيط سيادتكم علما بالتغيرات الجديدة بما يتماشى مع ما أصدرته الحكومة المصرية".

وأضافت الرسالة: "سيتم إغلاق المطاعم والكافيهات بحلول منتصف الليل بينما ستتاح خدمة الشراء فى الأماكن التى تقدم هذه الخدمات بعد هذا الموعد سيتم إغلاق جميع المتاجر وسينما البحر والصالات الرياضية بحلول منتصف الليلسيتم تنظيم صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الجونة للبالغين فقط وغير مسموح باصطحاب الأطفال وسنحيطكم علما بأى مستجدات".