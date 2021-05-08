شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يمر فوق مصر مجددا الساعة 10:34 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس معهد الفلك، إن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لدية محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية تم تدشينها فى ديسمبر الماضى، وأن هناك تواصل مع الجانب الصينى الذى يربطة علاقة تعاون علمى مع المعهد لتبادل أى بيانات قد تتيح مشاركة المعهد فى مراحل تفصيلية من مراقبة ذلك الصاروخ.

وأشار رئيس معهد الفلك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك غرفة عمليات وفريق عملى من معهد الفلك يتابع على مدار الساعة حركة الصاروخ .

وأوضح رئيس المعهد ، أن الصاروخ لازال فى المدار الخاص به مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يتنبأ بمكان وموعد سقوطه ، لافتا إلى أنه سيمر على مصر مساء اليوم الساعة 10:34 دقيقة .

وقال الدكتور جاد القاضى، إن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة.