شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق مع مدير مدرسة حصل أموالا لاستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام مدير مدرسة تابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، بتحصيل مبالغ مالية نظير استلام إجابات المواد التي لا تضاف للمجموع للمرحلة الإعدادية، تم تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع، وتبين صحة الواقعة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، قررت الوزارة إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، وسوف يتم الإعلان عن القرارات فور الانتهاء من التحقيقات.
تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.
ويعقد امتحان تكميلى للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25٪ من الدرجة العظمى للمادة أو 50٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.