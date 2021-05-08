شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق مع مدير مدرسة حصل أموالا لاستلام إجابات المواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول قيام مدير مدرسة تابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، بتحصيل مبالغ مالية نظير استلام إجابات المواد التي لا تضاف للمجموع للمرحلة الإعدادية، تم تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع، وتبين صحة الواقعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم فى بيان لها، قررت الوزارة إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية، وسوف يتم الإعلان عن القرارات فور الانتهاء من التحقيقات.