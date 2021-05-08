شكرا لقرائتكم خبر عن حطام الصاروخ الصينى يمر 4 مرات فوق الشرق الأوسط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير لمركز الفلك الدولى أن حطام الصاروخ الصيني سيمر هذه الليلة أربعة مرات فوق الوطن العربى، الأولى الساعة 18:30 فوق الخليج العربى، والثانية الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالثة والرابعة فوق المغرب العربى فى الساعة 21:30 و23:00 توقيت جرينتش.

وأشارت التقارير، إلى أنها لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام.

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف آخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، مشيرا إلى أن مرور الصاروخ الصينى فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة.

وقالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن حجم الصاروخ الصينى حوالى طن وطول 30 مترا وعرض 4 أمتار، يدور حول الأرض بارتفاعات تصل20 إلى 160 إلى 270 كيلو متر، وسرعة متوسطة حوالى 28 ألف كيلو فى الساعة، وبالتالى يتمكن من الدوران حول الأرض دورة كاملة خلال 89 دقيقة، وسيحاول عودة الدخول مجددا إلى الغلاف الجوى للأرض خلال الأيام المقبلة للتفاعل المتزايد مع الغلاف الجوى الذى يؤدى إلى جذبه إلى الأرض.