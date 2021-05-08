شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 يرد الاعتبار للشهيد 17 في معركة الواحات .. من هو فزاع الشدايد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلطت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، المعروض على القنوات المصرية والعربية، الضوء على الشهيد رقم 17 في مأمورية الواحات الشهيرة، إذ ظهر في بداية الحلقة شخصية درامية للشهيد صلاح الشولحي، قصاص الأثر، الذي استعانت به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لتتبع العناصر الإرهابية المختبئة بصحراء الواحات، وذُكر اسم الشهيد بجانب صورته على تتر نهاية الحلقة في قائمة الشرف باعتباره أحد شهداء المعركة.

فمن هو الشهيد صلاح الشولحى، «فزاع الشدايد» أو كما أطلق على نفسه؟

صلاح سعد الشوالحي، هو شاب ثلاثيني ينتمي لإحدى قرى مركز الدلنجات فى محافظة البحيرة، كان يعمل مشرفاً في قطاع الأمن الخارجي بإحدى شركات البترول الشهيرة، التي تمتلك مقرات عمل فى الصحراء الغربية.

«صلاح» أو «فزاع الشدايد» أو هكذا سمى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كان يعمل قصاصا للأثر «دليل»، يتعامل مع السائحين المترددين على منطقتي الواحات وسيوة، بمقابل من أجل توفير لقمة العيش لأسرته وبناته الثلاث، كان يعمل أيضا مع فرق عمل شركات البترول، لمعرفته الكبيرة بالدروب والطرق في الصحراء الغربية.

صلاح الشولحى، قصاص الأثر فى مأموية الواحات

استعانت أجهزة الأمن بـ«صلاح» لتتبع الإرهابيين المختبئين في الصحراء الغربية، أكتوبر 2017، وبالفعل نجح في مساعدة القوات في تحديد مكان اختباء تلك العناصر، لكن جرت الأمور على نحو صادم.

صلاح الشولحى، قصاص الأثر فى مأموية الواحات

صلاح الشولحى، قصاص الأثر فى مأموية الواحات

سقط «صلاح» شهيدا متأثرا بإصابته في مأمورية الواحات، بجانب شهداء المعركة الـ16 من الشرطة، لكن الكثير لم يتذكر اسمه، كونه لم يُذكر في بيان وزارة الداخلية حينها.

وعقب استشهاد «فزاع الشدايد»، أبدت أسرته حزنها على استخدام بعض القنوات والمواقع الإخبارية صورا لابنهم بعد استشهاده باعتباره أحد الإرهابيين، على خلاف الحقيقة، حيث تعمد البعض التضليل باستخدام صورة صلاح بالزي البدوي الشهير، حسب ما ذكرته أسرته.

وفوجئ المتابعين بالحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، حيث ذكر اسم الشهيد بجانب صورته على تتر نهاية الحلقة في قائمة الشرف باعتباره أحد شهداء المعركة.

وتطرقت الحلقة الـ25 من مسلسل «الاختيار 2.. رجال الظل»، أمس الجمعة، إلى عملية الواحات التي جرت أحداثها في 20 أكتوبر 2017 وعُرفت بـ«حادث مأمورية الواحات» واستشهد خلالها 16 شرطيا من رتب مختلفة و«قصاص الأثر».

والشهداء هم: المقدم أحمد فايز عبدالحافظ، من قطاع الأمن الوطني، والمقدم محمد عبدالفتاح، والمقدم أحمد جاد، والرائد أحمد عبدالباسط محمد أحمد، من العمليات الخاصة، والعميد امتياز كامل، والرائد محمد وحيد حبشي، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب كريم أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب أحمد حافظ أبوشوشة، ورقيب شرطة أنور محمد الدبركي، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر، ومجند حسن زين العابدين محمد، والمجند عمر فرغلي أحمد.

الاختيار 2 من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وبطولة عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم كريم عبدالعزيز واحمد مكي وإياد نصار.