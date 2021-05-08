شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من الحكومة بشأن رسالة توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من رسالة نصية تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح «كورونا».

وأوضح المركز، في بيان السبت، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وشددت الوزارة على أن كل المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة كل المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه عبر الرابط التالي: «https://www.egcovac.mohp.gov.eg»، مؤكدةً أنه يتم تقديم كل الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.

وأضافت أن هناك عددا من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح، وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية، فضلاً عن إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً، كما أنه من الضروري التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح، أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.