شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 53 مقهى وتحرير 373 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوية، بجولة مسائية موسعة بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، رافقه خلالها اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ونائب رئيس مدينة بنها، وعدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وقال بيات صحفي السبت، إن المحافظ تفقد شوارع وميادين المدينة العاصمة، وذلك بالتوازي مع قيام نائبا المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية مساء أمس ، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة وخوفا من تداعيات محتملة للفيروس،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

أسفرت الحملات عن ضبط 532 شيشه و تحرير 373 محضر عدم ارتداء كمامه و تحرير 125 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 53 مقهي.

وفي هذا السياق يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمره في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى أمس الجمعة عن ضبط 4873 شيشة و تحرير 2703 محضر عدم ارتداء كمامة و268 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 399 مقهى مخالفة

وشدد الهجان على ضرورة التوعية بأهمية استعمال وسائل الحماية الشخصية وفي مقدمتها الكمامة الواقية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المدن والأحياء والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا ، خاصة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا

مؤكدا على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتي تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى تكليفاته للوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.