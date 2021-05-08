شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكونغو الديمقراطية يصل الخرطوم لبحث ملف مفاوضات سد النهضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل السودان، اليوم، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقى، الرئيس فيليكس انطوان تشيسكيدى، فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق يوما واحدا، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولى، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ويشمل برنامج الزيارة لقاءا بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك و رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليه جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين السودانى والكنغولى، يرأس الجانب السودانى فيها، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، فيما يرأس الجانب الكنغولى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

ومن المقرر أن يبحث تشيسكيدي في الخرطوم ملف مفاوضات سد النهضة بإعتبار أن بلاده تترأس حاليا المفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا إضافة الي العلاقات الثنائية بين السودان والكونغو الديموقراطية وسبل تطويرها، إضافة إلى إستعراض القضايا الدولية والتطورات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.