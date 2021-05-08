شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميع وتوزيع ١٥ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، باستاد الإسكندرية، ليتم لتوزيعها داخل القرى والنجوع بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ أن المبادرة التي تقوم بها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، سيتم بها توزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة من أفضل الخامات والمنتجات من الشركات والمصانع.

وأكد الشريف أنه حرصاً علي سلامة المواطنين ووفقا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، سيتم توزيع الملابس من قبل عربات الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المحافظة، حيث تجوب العربات القري والنجوع لتوزيع الملابس من خلال قاعدة بيانات معدة مسبقاً.

ووجه الشكر إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في المبادرة، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموي ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين، والأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

حضر إطلاق المبادرة، جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية.

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)

محافظ الاسكندرية يطلق مبادرة مجتمعية لتجميع وتوزيع ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال فى العيد (صور)