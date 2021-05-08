شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم وأسماك غير صالحة وتحرير ٢٣ محضر مخالفة في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بجميع الإدارات البيطرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والرقابة الصحية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري بتنفيذ حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 23 محضر مخالفة بمراكز كفر صقر والقنايات وأبوحماد وأولاد صقر وديرب نجم ومدينة العاشر، لـ 3 ثلاجات لحفظ اللحوم والأسماك وو سوبر ماركت ،و 3 محلات لبيع الأسماك، و16 محل جزارة، وضبط 95 كجم لحوم مفرومة، و50 كجم لحوم مصنعة، و25 كجم أجزاء دجاج مجهولة المصدر بدون بيانات تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها ،و 107 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و80 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .