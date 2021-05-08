شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من كورونا.. محافظ القليوبية يقود حملة تطهير وتعقيم الشوارع بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، حملة مكبرة للتطهير والتعقيم بميدان المحطة وشوارع فريد ندا مدينة بنها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي السبت، استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الإنتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وقال المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشات التابعة لكافة القطاعات، مؤكدا استمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والاحياء والمديريات والشوارع والميادين.