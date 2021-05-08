شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٣٦٧٤ محضراً متنوعاً في حملات رقابية على الأسواق والمخابز في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ،ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ،ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الإدارات التموينية المختلفة خلال الشهر الماضي، شنت حملات مفاجئة على الأسواق، أسفرت عن تحرير ٣٦٧٤ محضراً متنوعاً منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة ،وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط ٤ طن و٢٥٠ كيلو دقيق مدعم، و٢ طن و٤٥٤ كيلو زيت، و١٥ طن ملح و٥٠٠ كيلو أرز، و٣ طن و١٧٣ كيلو دواجن ولحوم حية واسماك ولحوم مصنعة جميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم ضبط سلع غير غذائية، منها ٣٠٠ لتر سولار، و٥٠٠ شيكارة مخصبات زراعية، و١٥٠ شيكارة مستلزمات طبية، و٣٠ كيلو صابون جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وأكدت إستمرار جهود المديرية في شن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة