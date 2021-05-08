شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة، وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة حرصاً علي حق الدولة والشعب.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً ، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبها تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي بالوحدة ،من إزالة شدة خشبية لقواعد وسملات بقرية البساتين علي مساحة ١٢٠متر ، وتمت الإزالة كليا و ردم القواعد واتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالف.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة لإزالة حالة بناء بدون ترخيص بناحية الوحدة المحلية بقرموط صهبرة ،عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث العلوي على مساحة ٢٠٠م دون الحصول على ترخيص، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية، وفي سياق متصل تم إزالة البلدورات المتواجدة أمام كنيسة مارجرجس بديرب نجم ، وفتح الطريق منعا لتزاحم والتكدسات تيسيراً على حركة المواطنين وإيجاد السيولة المرورية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بإزالة بناء بدون ترخيص بقرية منشأة صهبرة، عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث العلوي على مساحة ٢٢٠م دون الحصول على ترخيص، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

فيما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر، من وقف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بمنطقة كوبرى الحاج احمد ، على مساحة 150 متر عبارة عن دور أول علوى ، وتم فك الشدة الخشبية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية؛ بالتنسيق مع قسم الازالات حملة إزالة بناحية منطقة مفارق الشرطة، التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، أسفرت عن إزالة سور من أربع جهات وبداخلة غرف علي مساحة 6 قراريط، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينه أبوكبير ،بإيقاف أحد المواطنين أثناء قيامه بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية، مستغلاً إنشغال الأجهزة التنفيذية بمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية وأعمال التطهير والتعقيم، حيث قام أحد المواطنين بقرية الزرزورية التابعة للوحدة المحلية بهربيط بالبناء علي الارض الزراعية علي مساحة ٨٠ م ،وعلي الفور تمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.