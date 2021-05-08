شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الزراعي أمام ملف حافظ بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة رقم 1926 ن ا ج ميكروباص، بأخرى رقم 7921 ن ص ر، ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي أمام ملف حافظ بملوي، نتيجة التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم جميل عبد الحكيم خليل، 56 سنة، وحمادة طه عبد الرحيم، 52 سنة، وفاطمة علي شحاتة، 40 سنة، وهمسة مصطفى كمال، 21 سنة، ووفقي علي أمين، 56 سنة، وفاطمة عبد العليم عبد الحكيم، 40 سنة، وداليا محمد عبد النعيم، 25 سنة، مقيمون جميعا بقرية المحرص بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة.