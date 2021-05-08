شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشن حملة لإزالة تعديات على مساحة 3200 متر مربع ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الادارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف حملة لإزالة التعديات المقامة على الترع، ونفذت الحملة 7 قرارات إزالة على مسطح 3200 متر مربع عبارة عن مبانى، وذلك بمركز الواسطى محافظة بنى سويف ، ضمن البرنامج التنفيذى للإزالات بالموجة الـ17.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020.

وتشن الادارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الاجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.