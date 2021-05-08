شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من الوجه البحرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر إلى احتمال سقوط أمطار خفيفه على أجزاء متفرقة من الوجه البحرى غداً.

وتشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا ملحوظا، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء باستثناء الساحل الشمالى الشرقى يكون الطقس حارًا هناك خلال النهار، ومعتدل ليلًا.

وتسود أجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب المرتفعة و المتوسطة على مناطق شمال غرب الجمهورية تزداد كمياتها بتقدم ساعات النهار وحلول المساء يتخللها سحب رعدية قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة.

وعن حركة الرياح، فتكون معتدلة بأغلب الأنحاء ومعتدلة إلى نشطة بالبحر الأحمر و جنوب سيناء، نشطة إلى قوية على مناطق شمال غرب البلاد مع إثارة للرمال هناك.

أما عن حالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وحالة البحر الأحمر معتدلة، كما تتشكل الشبورة صباحًا على مناطق محدودة من شمال الجمهورية، تصل لمستوى الضباب على مناطق من شمال سيناء.