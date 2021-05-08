شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع دورات تدريب الوحدات المتنقلة لتخريج 25 متدربًا بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقامت إيمان السيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوى بالقليوبية، يرافقها أيمن شعبان، والمهندس محمد عبد الحكم مندوبى إدارة التدريب المهنى بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهنى بالخانكة بمتابعة سير وتنفيذ برامج التدريب المهنى ومستوى المتدربين من خلال عقد اختبار للمتدربين على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات المنزلية، بالعربة المتنقلة للتدريب بقرية المريج بشبين القناطر بالمحافظة، وذلك تمهيدا لتسليمهم شهادات اتمام التدريب باجتيازهم الدورة التدريبية بالوحدة .

وقالت إيمان شحاتة مدير المديرية : إن برنامج التدريب على مهنة التفصيل والحياكة استغرق 150 ساعة تدريبية لنحو 15 متدربة، واستغرق برنامج التدريب على مهنة كهرباء التوصيلات المنزلية لنحو 10 متدربين لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى .

وقدم الحضور الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الجهد المبذول للنهوض بالعملية التدريبية بالوحدة المتنقلة.