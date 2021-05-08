شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن طرح مناقصة جديدة لتوريد 4 آلاف طن زيت طعام محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2021 /2022 لتوريد زيت الطعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد" لطرحه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والتسليم خلال الفترة من 16 يوليو إلى 5 اغسطس المقبل، وجلسة فض المظاريف 11مايو الجارى .