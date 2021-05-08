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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

 

 

‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 4.75 جنيهات

- الكوسة بـ 6.5 جنيه.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 7 جنيه.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيهات.

- الفلفل الألوان 27 جنيها.

- الليمون بـ 25 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 9.5 جنيهات.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 9.5 جنيه.

- اليوسفى بـ 12.5 جنيها.

‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.

العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

- البسلة بـ 9 جنيهات.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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