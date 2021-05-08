شكرا لقرائتكم خبر عن "أبحاث الفضاء": لا يمكن لأحد تحديد موعد أو مكان سقوط الصاروخ الصينى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، إن الصاروخ الصينى سرعته لم تتناقص بالقدر الكافى، ولم يحدث تغيير يذكر فى ارتفاعاته السابقة، ومازال يدور فى مدارات غير منتظمة.

وأكدت أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه حتى الآن لا أحد يستطيع تحديد ميعاد سقوط الصاروخ، قائلة :"لا يوجد ما يشير الى أى ميعاد".

وتابعت: للاسف لا يمكن لأى أحد الآن على مستوى العالم حتى هذه اللحظة، تحديد موعد أو مكان سقوط الصاروخ الصينى".

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف آخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصينى Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، مشيرا إلى أن مرور الصاروخ الصينى فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين فى كل مرة.

وقالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حجم الصاروخ الصينى حوالى طن وطول 30 مترا وعرض 4 أمتار، يدور حول الأرض بارتفاعات تصل20 إلى 160 إلى 270 كيلو متر، وسرعة متوسطة حوالى 28 ألف كيلو فى الساعة، وبالتالى يتمكن من الدوران حول الأرض دورة كاملة خلال 89 دقيقة، وسيحاول عودة الدخول مجددا إلى الغلاف الجوى للأرض خلال الأيام المقبلة للتفاعل المتزايد مع الغلاف الجوى الذى يؤدى إلى جذبه إلى الأرض.