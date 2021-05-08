شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس وإضرار بالمال العام بقيمة 871 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (542) متهم، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 قطع سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (356) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس - كفرالشيخ- الشرقية – المنيا – القليوبية – الأقصر – البحر الأحمر – المنوفية – سوهاج – دمياط – أسوان – بورسعيد - الإسماعيلية)، وبحوزتهم (214 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها ( قتل- مخدرات - بلطجة - سلاح - سرقة )، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (836) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش جرينوف – 71 بندقية آلية – 116 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 55 مسدس – 593 فرد محلى – 1574 طلقة مختلفة الأعيرة - 1196 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (ورشة) لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها ( 4 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوع عن ضبط (9) تشكيلات عصابية، ضموا (23) متهمًا، ارتكبوا (36) حادث سرقة متنوع، وضبط (82) قضية أحداث، وإعادة (12) سيارات مبلغ بسرقتها، وكشف غموض (60) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (78) متهمًا.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (440910) حكما قضائيا، بينها (1719) حكم جناية، و(158453) حكم حبس، و(217119) حكم غرامة، و(63619) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملة رقابية أسفرت عن ضبط (8853 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (156) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3809 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (514215 جنيها، وضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1018357 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8682) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (824٫783) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (332) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (298٫361) طن، وكذا ضبط (46) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (10٫65) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (63283) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (32٫326٫782) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1137) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (139) قضية ضرائب عامة، كشف (92) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (3) قضايا حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (27) قضية فى مجال الجمارك، (213) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (434) حكما قضائيا، (212) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة–توظيف أموال– تهريب جمركى)، (8) قضايا فى مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه- إضرار مال عام– غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (871043210 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط (1421) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).. وكذا ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (7) متهم ارتكبوا (31) واقعة "سرقة، استيلاء، تزوير".

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط (381) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (243) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " ضبط خلالها (عدد من كروت فك الشفرة) وكذا (138) قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" ضبط خلالها (عدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص).

وأثمرت جهود شرطة المسطحات المائية عن ضبط (611) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (810) قضايا فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (97) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (209) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (54) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (378) لنشا سياحيا.

ونجحت الجهود فى مجال أمن الموانئ فى ضبط (18) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل)، وكذا (98) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1702) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا) من ضبط (6112) قضية تموينية متنوعة، وضبط (3863) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (42162) شيشة، وغلق (7253) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (101078) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (100750) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (328) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وأثمرت الجهود فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1066) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1149) متهما وبحوزتهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (185٫219 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (208٫584 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (19٫400 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (694 جراما)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (14٫772 كيلو جرام).

ونجحت الجهود فى ضبط كمية من مخدر الكوكايين، وزنت (250 جراما)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (183 جراما)، وعدد (20661) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (6) متهمين.. بمضبوطات بلغت (قرابة نصف طن)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (260421) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (41124 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4720 موقفا عشوائيا)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (122) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (307) من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (335) مركبة تبين مخالفة (29) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3105) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (201) سائق منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.