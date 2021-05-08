شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 38 محلا لمخالفة مواعيد الغلق بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش للتأكد من تنفيذ المواعيد المعلنة من اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بتحديد مواعيد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من يوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو، مؤكدًا تكثيف الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد المحددة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة للقرارات بكل حسم .

وطالب راشد، بحسب بيان للمحافظة اليوم، أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالإغلاق فى المواعيد المعلنة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تجمعات المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على السلامة العامة لهم .

وأشار راشد إلى أن الأجهزة التنفيذية شنت مساء أمس حملات مكثفة والتى أسفرت عن غلق وتشميع 38 محلا مخالفا لمواعيد الغلق المعلنة شملت كافيهات ومقاهى وورش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها بالإضافة إلى رفع 665 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على 309 شيش وبياناتها كالآتى:

- غلق وتشميع 2 كافية بشارعى الزهراء ولطفى حسونة بحى الدقى لمخالفة مواعيد الغلق وتقديم خدمة الشيشة ومصادرة 61 شيشة .

- كما شن حى العجوزة حملة مماثلة أسفرت عن غلق 2 كافية بشارعى الحجاز والانشراح ومصادرة 174 شيشة .

وفى حى بولاق الدكرور أسفرت الحملات عن رفع 294 حالة إشغال متنوعة والتحفظ على 29 شيشة، وفى مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع 11 محلا مخالفا شملت مقاهى وورش ومحلات وتحرير 23 محضر مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، ورفع 209 حالات إشغال وكذا مصادرة 35 شيشة، وغلق 5 محلات بالحوامدية، وفى أوسيم أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 13 محلا مخالفا أنشطة متنوعة ورفع 162 حالة إشغال، وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم غلق وتشميع 3 محلات مخالفة وتحرير 3 محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق والتحفظ على 10 شيش وغلق 2 كافتيريا ورفع محتوياتهم بالواحات البحرية .



الشيشة المصادرة



تشميع إحدى المحال



تشميع أحد المحلات



تشميع محل



حملات على المقاهى والمحلات بالجيزة