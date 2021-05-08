شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. 11 مايو آخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها، صرف مساعدات تكافل وكرامة اعتبارا من الغد بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أعلنت وزارة التعليم أن 11 مايو هو أخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات، فيما تشهد حالة الجو ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

التضامن تقرر صرف مساعدات "تكافل وكرامة" اعتبارا من غد بمناسبة عيد الفطر

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "كرامة".

التعليم: 11 مايو آخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة تسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة في موعد أقصاه 11 مايو الجارى.

الداخلية تحرر محاضر لـ 15 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحرير 15226 مخالفة لأشخاص، لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15172) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (54) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (2832) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (446) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (3788) شيشة.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ارتفاع أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ792 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ بختام تداولات الأسبوع، وفق سعر الإغلاق أمس الجمعة، ليصعد الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي بالسوق المصري لمستويات 792 جنيها للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

اتحاد الكرة للأندية المطالبة باستقدام حكام أجانب: طلبكم مرفوض

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن طلب بعض الأندية فى الدورى الممتاز سواء بشكل رسمي أو شفوي بإستقدام حكام أجانب لمبارياتهم في الفترة المقبلة، اعتراضا على مستوي التحكيم المصري، أمر مرفوض وقرار نهائي.

التفاصيل الكاملة لملحمة "الواحات".. عبدالرحيم المسمارى العقل المدبر لأعمال "التفجير والتكفير"

التف المصريون حول الشاشات أمس لمشاهدة ملحة الواحات بمسلسل الاختيار 2 الذى جسد بطولات الأمن المصرى، وخاضوا معركة حامية الوطيس من أجل تجنيب البلاد بحور من أنهار الدماء، وأظهر المسلسل حجم الأسلحة التي كانت بحوزة العناصر الإرهابية وحجم تضحيات رجال الأمن أو رجال الظل كما يصفهم مسلسل الاختيار 2.

جريمة هزت قرية الغرق بالفيوم أمس، بعد أن قام صاحب مخبز بذبح زوجته وأولاده الستة ثم حاول الانتحار ولكنه فشل وسلم نفسه للشرطة.

"عماد أ" 41 سنة والمتهم بقتل زوجته وأولاده، قال فى اعترافاته أنه كان يقيم فى قرية معجون مركز إطسا، ومنذ عام قرر الانتقال للإقامة بقرية الغرق لعمل مشروع ظل يحلم به لسنوات وهو مخبز خاص وبالفعل انتقل للإقامة هناك بصحبة زوجتيه الأولى والثانية وأبناءه الـ 6 وبعد فترة وقع خلاف بينه وبين زوجته الأولى وانفصلت عنه وبقى أولاده منها معه بصحبة زوجته الثانية وكان 3 من أبناءه يعملون معه فى المخبز وحالته المادية كانت جيدة لكنه منذ فترة قام باقتراض مبلغ من البنك لعمل تجديدات، إلا أن الأمور لم تسير كما كان مخطط لها وبدأ يقترض من معارفه وأصدقاءه وتراكمت عليه الديون حتى أصبح عاجزا عن السداد.