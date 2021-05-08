شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس وارتداء ملابس فضفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض البلاد من اليوم لموجة شديدة الحرارة، حيث تعاود مرة أخرى الدرجات ارتفاعها، مع تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، كما يلى:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2-عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية

3-يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة

4- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.