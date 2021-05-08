شكرا لقرائتكم خبر عن فلكياً.. الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر من عام 1442 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر شوال "أول أيام عيد الفطر المبارك" من عام 1442 هجريا.

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر شوال لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان لعام 1442 الموافق 11 مايو 2021 فى تمام الساعة 21 والدقيقة الأولى بتوقيت مصر، وحيث أن الهلال سيولد بعد غروب شمس يوم الرؤية بفترة تزيد عن ساعتين فى جميع المدن المصرية فيستحيل معه رؤية هلال شهر شوال يوم الرؤية 29 رمضان، ويكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان ويكون يوم الخميس الموافق 13 مايو هو أول شهر شوال" أول أيام عيد الفطر المبارك من عام 1442 هجريا فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكى فى تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملاً مساعداً للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، تقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية و التى تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجه إعلان رؤية هلال شهر شوال 1442 فلكيا .

وأضاف جودة أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر شوال من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف .

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة و لأول مرة فى عام 2021 تم إضافة موقع جديد بالفيوم يضاف إلى اللجان الستة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصه بإستطلاع رؤية شهر شوال بإستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتى تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الافتاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.