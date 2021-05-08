أخبار مصر

"السلع التموينية" تعلن مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال بيان لها اليوم السبت، عن مناقصة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و١٠٠٠ طن زيت عباد)، ويتم التسليم خلال الفترة من ١٦ يوليو إلى ٥ أغسطس ٢٠٢١.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن جلسة فض المظاريف ستكون يوم الثلاثاء الموافق ١١ مايو ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرًا.

ونوهت الهيئة بأن باقي الشروط والمواصفات تكون طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا