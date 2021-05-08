أخبار مصر

بالخطوات.. كيفية حساب فاتورة استهلاكك للكهرباء بطريقة صحيحة

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
يحتاج عديد من المواطنين إلى معلومات كافية وسهلة للمساعدة في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بفاتورة استهلاك الكهرباء التي يقومون بسدادها شهريًّا .

ويقدم "الخليج 365" شرحًا مبسطًا للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية؛ حتى يتمكن أي مواطن من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها، في الخطوات التالية..

أولًا: خانة رسوم النظافة
طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

ثانيًا: خانة حاليًّا
وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

ثالثًا: خانة سابقة
وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

رابعًا: خانة الاستهلاك
وهي الخانة التي توضح عدد الكيلووات/ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خامسًا: خانة قيمة الاستهلاك
وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلووات/ ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

سادسًا: خانة رسوم
توجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .

سابعًا: خانة تسويات ورسوم
هي الخانة التي توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

ثامنًا: خانة الإجمالي
وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

تاسعًا: خانة رقم اللوحة
رقم العداد المملوك للمستهلك؛ لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

عاشرًا: خانة تاريخ الإصدار
وهي توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

حادي عشر: خانة منطقة
وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

ثاني عشر: خانة إدارة
تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

ثالث عشر: خانة رصيد أقساط
وهي الخانة التي تتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها للمستهلك؛ سواء أكانت فواتير متأخرة أم أخرى.

رابع عشر: خانة المطلوب سداده
وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا