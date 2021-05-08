بالخطوات.. كيفية حساب فاتورة استهلاكك للكهرباء بطريقة صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
يحتاج عديد من المواطنين إلى معلومات كافية وسهلة للمساعدة في التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بفاتورة استهلاك الكهرباء التي يقومون بسدادها شهريًّا .
ويقدم "الخليج 365" شرحًا مبسطًا للخانات الموجودة بفاتورة الكهرباء الشهرية؛ حتى يتمكن أي مواطن من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها، في الخطوات التالية..
أولًا: خانة رسوم النظافة
طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.
ثانيًا: خانة حاليًّا
وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.
ثالثًا: خانة سابقة
وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.
رابعًا: خانة الاستهلاك
وهي الخانة التي توضح عدد الكيلووات/ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
خامسًا: خانة قيمة الاستهلاك
وهي الخانة التي توضح تكلفة عدد الكيلووات/ ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
سادسًا: خانة رسوم
توجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة .
سابعًا: خانة تسويات ورسوم
هي الخانة التي توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.
ثامنًا: خانة الإجمالي
وتشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.
تاسعًا: خانة رقم اللوحة
رقم العداد المملوك للمستهلك؛ لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.
عاشرًا: خانة تاريخ الإصدار
وهي توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.
حادي عشر: خانة منطقة
وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.
ثاني عشر: خانة إدارة
تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.
ثالث عشر: خانة رصيد أقساط
وهي الخانة التي تتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها للمستهلك؛ سواء أكانت فواتير متأخرة أم أخرى.
رابع عشر: خانة المطلوب سداده
وهي القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.