الداخلية: إحباط ترويج 245 طربة حشيش في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 245 طربة لمخدر الحشيش، وأقراص مخدرة وسلاح ناري وذخائر بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالغربية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أفادت بقيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – عدد 245 طربة لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة – كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سيارة ملاكي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للتواصل مع عملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.