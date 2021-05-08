شاب يقتل شخصين بمطواة داخل محل في المطرية.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، التحقيقات في اتهام عاطل، بقتل شخصين باستخدام سلاح أبيض "مطواة" داخل محل خاص بأحدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكلفت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا، بمقتل شخص وإصابة أخر بطعنه نافذه، توفي على أثرها قبل وصوله للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبعمل التحريات وتكثيف الاجراءات تبين مقتل شخصين على يد شاب اثناء تواجدهما داخل محل خاص بأحدهما، بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته، ولاذا المتهم بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في سرعة وضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .