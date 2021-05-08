شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 6 واصابة 13 آخرين.. قرية صفانيه بالمنيا تتشح بالسواد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اتشحت قرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، بالسواد والحزن، بعد مصرع ٦ أشخاص وإصابة ١٣ آخرين، اثر سقوطهم في غرفة صرف صحي، حيث تشيع جنازاتهم اليوم من القرية.
وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد تداعيات حادث سقوط عدد من المواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.
حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث في قرية صفانية وتبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 13 آخرين.
تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الانقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي و خروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالتها مستقرة.