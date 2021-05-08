شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 6 واصابة 13 آخرين.. قرية صفانيه بالمنيا تتشح بالسواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتشحت قرية صفانية التابعة لمركز العدوة شمال المنيا، بالسواد والحزن، بعد مصرع ٦ أشخاص وإصابة ١٣ آخرين، اثر سقوطهم في غرفة صرف صحي، حيث تشيع جنازاتهم اليوم من القرية.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد تداعيات حادث سقوط عدد من المواطنين بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة.

حيث انتقل المحافظ ونائبه الي موقع الحادث في قرية صفانية وتبين أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة مما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من أهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من أهالي القرية وإصابة 13 آخرين.

تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الانقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي و خروج 12مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالتها مستقرة.