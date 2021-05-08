شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القليوبية» تطلق حملة للتوعية بأهمية لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق الادارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات حملة للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تحت عنوان صحتك ثروتك

تهدف الحملة إلى تحفيز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وباقى شرائح المجتمع على تلقي لقاح «كوفيد-19» .

قال الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية ان الحملة ينفذها مراكز الاعلام ومراكز النيل في المحافظة تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة بنها والمجتمع الأهلي مع مطلع شهر يونيه القادم وتهدف الحملة إلى طمأنة المجتمع ورفع الوعي بكفاءة اللقاح وأمانه، من خلال الاستناد إلى الحقائق والنتائج الإيجابية للقاحات، وتهدف أيضا إلى ردع الشائعات حول اللقاح، من خلال إبراز الحقائق، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في قدرات الدولة المصرية، وتعزيز أهمية دور الإنسان، وأن أولوية توجه القيادة هي الحفاظ على الأرواح.