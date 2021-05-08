شكرا لقرائتكم خبر عن البلح يبدأ من 20 وقمر الدين بـ27 جنيه .. سعر ياميش رمضان السبت 8 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق ياميش رمضان ارتفاع كبير في الاسعار بمعدلات كبيرة على الرغم من حالة الركود وضعف الاقبال هذا العام، خاصة الأنواع الشعبية اليوم السبت 8 مايو 2021 والذى يوافق اليوم السادس والعشرون من شهر رمضان، على الرغم من حالة الركود نتيجة الحالة المزاجية العامة بسبب الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا، ما ادى إلى تدنى الاقبال على شراء ياميش رمضان العام الجارى 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الزبيب وعين الجمل والفسدق والبندق فيما تباينت اسعار البلح والسودانى والمشمية في الأسواق.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الياميش السبت:

سعر كيلو الزبيب التركى 60 جنيه والايرانى 56 جنيه والمصرى بـ40 جنيه

سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ160 جنيه

سعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 الى160 جنيه حسب الجودة

سجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيه، والعناب بـ100 جنيه.

سعر كيلو الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ16 جنيه، والخروب العيدان بـ40 جنيه.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ80 جنيه، والزبيب الفاخربـ44 جنيه.

وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو

سعر كيلو المشمشية 110 جنيه.

سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه

سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة .

سعر كيلو قمر الدين 27 جنيه