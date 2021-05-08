شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية لمجابهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من حملات التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من العاملين بوحدات مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارات الصحية بنطاق المحافظة، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم والرش باستخدام مادة الهيبوكلوريد المطهرة بتركيزات مناسبة والمتفق عليها بواسطة إدارة المعامل.

وأضاف أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم بشوارع الجلاء والمحافظة، وطريق الجامعة والكورنيش وصيدناوي، حيث شملت أعمال التطهير واجهات المحال التجارية والمساجد والمنازل، والمتنزهات وماكينات الصرافة، ومواقف السيارات والمصالح الحكومية كإجراء احترازي للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين توخي الحذر خلال التعامل بأماكن التجمعات والمصالح الحكومية والمواصلات العامة، من خلال الالتزام بارتداء الكمامة الوقاية واستخدام المطهرات، حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.