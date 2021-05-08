شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بمواعيد إنجاز المشروعات بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع تقاطع 8 "كوبرى + نفق" بتكلفة 700 مليون جنيه بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إمام عفيفى، نائب رئيس الشركة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركة والمشروع، وذلك فى إطار متابعة سير العمل بمشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة أى عقبات.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن طول النفق يبلغ حوالى 800متر، ويضم 4 حارات مرورية، بإجمالى عرض 16 مترًا، ويخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائرى، بنسبة إنجاز 62%، ومتوقع الانتهاء من التنفيذ فى 2021/9/30 بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن طول الكوبرى يصل إلى 800 م تقريبا، ويضم 4 حارات مرورية بعرض 16 مترًا، ويخدم القادم من الطريق الدائرى والمتجه إلى طريق الواحات فى اتجاه الفيوم، بنسبة إنجاز بلغت نحو 75%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع فى 2021/6/30، بتكلفة 200 مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس كمال بهجات، أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية للقاطنين والمرتادين لمدن أكتوبر، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التنفيذ.