شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حملات موسعة بالمدن الجديدة لمتابعة تطبيق إجراءات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة نفذت حملات مسائية موسعة بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، خلال انعقادها الأربعاء الماضى، والتى كان ضمن قراراتها، غلق المحال والمطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وغيرها من المحال والمنشآت من الساعة الـ9 مساء وحتى الساعة الـ6 صباحًا، واستمرار العمل بالقرار حتى يوم 21 مايو الجارى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن الحملات شملت مدن (القاهرة الجديدة - بدر - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - العبور - الشروق - سوهاج الجديدة) وغيرها من المدن، مؤكدًا استمرار الحملات لحين اجتياز فترة ذروة الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، كما أن المواطن عليه دور كبير فى المساهمة فى تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وفى ذات السياق، صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، بالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة وشرطة التعمير بالمدينة، نفذوا حملة مسائية مكبرة استهدفت المقاهى والكافيهات والمحال التجارية بجميع أحياء مدينة "دمياط الجديدة"، للتأكد من تنفيذ أصحابها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(933) لسنة 2021 م بشأن مواعيد تشغيل وغلق المحال والمطاعم والمقاهى والكافتيريات وما يماثلها، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة وقت العمل.

واضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين، وتحرير محاضر لهم وتحصيل الغرامات الفورية المنصوص عليها.

كما أكد رئيس الجهاز، أنه لن يتم التهاون مع أى مخالف، وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة، حفاظا على سلامة وصحة سكان المدينة، وكذا استمرار تلك الحملات والمرور الدورى بجميع أحياء المدينة لحين انتهاء ذروة الفيروس.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع شرطة التعمير، بتنفيذ حملات لمتابعة سريان مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم والمولات فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات بكل حسم مع استمرار المتابعة والرصد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات بالتجمعات الثلاثة لمتابعة تنفيذ قرارا الإغلاق، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر بجميع المخالفات بالمحال والمولات غير الملتزمة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمطاعم بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين.

وفى مدينة سوهاج الجديدة، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز المدينة، أنه تم تنفيذ حملات موسعة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية وما يماثلها، حيث تبين خلال الحملات الالتزام الكامل بما تم اتخاذه من قرارات بشأن فيروس كورونا.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم متابعة مواعيد غلق جميع المحال التجارية وما يماثلها المنوط غلقها فى مواعيد محددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة إدارتى الأحياء والأمن بالجهاز بالتعاون مع قسم شرطة مدينة بدر، حيث اسفرت حملات المتابعة عن تحرير 15 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مدينة العبور، أصدر المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، تعليمات لمسئولى الإدارات المختصة ورؤساء الأحياء بتشكيل غرف متابعة دورية لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات بشأن فيروس كورونا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.