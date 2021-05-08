شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة والعظمى تتجاوز 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا وتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما تنشط الرياح الجنوبية الحارة غربا تكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارا يوم السبت.

وأشارت هيئة الأرصاد، أنه بداية من غد الأحد يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الغربية وإن ظل شديد الحرارة على باقى الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا فى نهاية اليوم.

كما يمر غطاء سحابى كبير قد يصاحبه تساقط أمطار خفيفة وقد يصاحبها ضربات البرق الجاف (dry lighting ) بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح، و تبدأ الحرارة بالانخفاض تدريجيا من يوم الاثنين.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.