شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة أسيوط بتكلفة 736 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الجمّال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة أسيوط، فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية بشأن تطوير الجامعات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الطب البيطرى، وكلية ومستشفى طب الأسنان، وجار استكمال إنشاء مركز الإصابات والطوارئ، ومجمع معامل البحوث للكليات، وكلية رياض الأطفال، وإعداد البنية التحتية بأسيوط الجديدة، وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة أسيوط تبلغ نحو 736 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة أسيوط، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمؤسسات التعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل لمؤسسات التعليم العالى تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



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