شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقرر صرف مساعدات "تكافل وكرامة" اعتبارا من غد بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" عن شهر مايو عن موعدها المحدد شهريًا، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "كرامة"، عن شهر مايو للمستفيدين من البرنامج بدءًا من غد الأحد 9 مايو بدلا من يوم 15 مايو، وذلك بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" ما يزيد على مليون و260 ألف مستفيد ويستمر الصرف لهم بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء، كما وجهت القباج أيضًا ببدء الصرف لمستفيدى برنامج "تكافل" والذين يبلغ عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتباراً من بعد غد الاثنين 10 مايو.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضحت القباج، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر، حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدى "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانونى للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.