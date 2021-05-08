شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الاستجابة لـ584 حالة مرضية ورصد 13 منشورا كاذبا بوسائل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021.

وثمّن رئيس الوزراء جهود لجنة الاستغاثات الطبية فى رصد الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، وهو ما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام المصرى أن اللجنة قامت خلال الشهر الماضى بالرصد والاستجابة لـ 584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، كما تم إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء 267 عملية جراحية.

وأضاف المستشار الطبى أن لجنة الاستغاثات الطبية تمكنت كذلك خلال شهر أبريل الماضى من إصدار 6 قرارات خاصة بإجراء عمليات لزراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 20 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير الإجراءات الطبية لـ 39 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، مع توفير الأدوية بإجمالى 83 استغاثة تم رصدها، وتم كذلك رصد 13 منشورًا كاذبًا على صفحات التواصل الاجتماعى والتعامل معها قانونيًا.