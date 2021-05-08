شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 11 مايو آخر موعد لتسليم استمارات طلاب الثانوية للكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بسرعة تسليم لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات بعد تسجيلها وطباعتها من على موقع الوزارة في موعد أقصاه 11 مايو الجارى.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2021، أن نسبة المدارس التي قامت بتسليم الاستمارة لم تتخطى نسبة الـ"10% من اجمالى الاستمارات المطلوب تسليمها والمسجلة على موقع الوزارة.

وشدت الوزارة على أن من يتخلف عن هذا الموعد من المدارس سوف يتعرض للمساءلة القانونية.