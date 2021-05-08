شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء : إعفاء ٧٧ مريضا من رسوم الفحوصات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة فى محافظة شمال سيناء عن استمرار اعفاء الحالات المرضية الغير قادرة من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، أنه تم إعفاء عدد ٧٧ مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية خلال شهر أبريل الماضي بمستشفى العريش العام ، وهم من المرضى غير القادرين.

وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية وذلك بعد اجراء بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبد الله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية بالمديرية، أنه تم إعفاء عدد ٣٤ مريضا من الرسوم بالقسم الداخلي وعدد ٤٣ مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش العام.

وقال إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية واعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية حسب حالتهم الاجتماعية وبعد عمل بحوث اجتماعية شاملة لهم وزيارتهم منزليًا.