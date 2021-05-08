شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة بالمطارات والموانئ لمنع دخول السلالة الجديدة إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مكاتب الحجر الصحي في المطارات والمواني البحرية ومختلف المنافذ الحدودية بالبحر الاحمر اخطارا من وزارة الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أقسام الحجر الصحي بهدف تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة على الركاب ووسائل النقل والبضائع والأمتعة الشخصية القادمة من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أي استثناءات، تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية وفقا المنشورات والكتب الدورية ذات الصلة. واعلان التأهب والاستجابة والاكتشاف المبكر للحالات وذلك بإحكام الرقابة الصحية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية المقررة ووفقًا بتعريف الحالة المشتبهة، والتأكيد على التزام شركات الطيران أو التوكيلات الملاحية التي تقوم بتشغيل خطوط مع هذه الدول بتطهير وسائل النقل قبل القدوم والتخلص الآمن من نفايات هذه الرحلات تحت إشراف الحجر الصحي وإجراء تحليل الاختبار السريع ID NOW COVID- 19 test للقادمين من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ركاب وأطقم طائرات وسفن وطائرات بضائع CARGO وناقلات وحافلات، والقاصدين الدخول إلى جمهورية مصر العربية، يتم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الحالات الإيجابية الناتجة جراء الاختبار السريع 19-IS NOW COVID

وتضمن الإخطار أن وزارة الصحة وجهت بتطبيق إجراء تحليل الاختبار السريع ID NOW COVID- 19 tes للقادمين من دول الهند والبرازيل وبول أمريكا اللاتينية إلى جانب الضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواه برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبة بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبي) وذلك قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى جمهورية مصر العربية، وقبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين برا أو بحرا، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على ست سنوات، وذلك في ضوء الحفاظ على الأمن الصحي المصري