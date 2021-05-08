شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 52 منشأة تجارية مخالفة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملات مفاجئة مساء أمس شملت شوارع خالد بن الوليد، البكباشي العيسوي، محمد نجيب، خليل حماده، الملك حفنى بحرى، عبدالسلام عارف، ميدان فيكتوريا بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول، للتأكد من عملية الإغلاق التام لكافة المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم وفقًا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءا، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة التي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وشهدت المدينة عدد من الحملات خلال أمس في جميع الأحياء أسفرت عن غلق ٥٢ منشأة تجارية وعدد من المخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد «الشريف» على رؤساء الأحياء، بتنفيذ حملات متتالية لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق على جميع المحال التجارية والكافيهات وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد؛ شن حي شرق حملتين مكبرتين إحداهما بقيادة أحمد جمال نائب المحافظ يرافقه رئيس الحي، حيث تمكنت من غلق ٣ منشآت تجارية بشارع صلاح الدين منطقة السيوف وشارع الطيار محمود شكري، والمرور على المنشآت بشارع الجلاء وشارع جميلة بوحريد ومتفرعاتها وطريق المحمودية ،وطريق الحرية وباكوس، وشارع محطة السوق، والحملة الثانية بقيادة معاون المحافظ رافقه أيضا رئيس الحي وأسفرت عن رفع ٤٠ إشغال طريق، وغلق ٣ كافيه .

وشن رئيس حي المنتزة ثان حملة مكبرة استهدفت شوارع جمال عبدالناصر، الملك حفنى بحري، ٤٥ قبلى وبحرى، طريق الكورنيش، المعمورة الشاطئ، سلمان الفارسى العصافرة بحري، وميدان المندرة البحرية وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد ٦ منشآت لعدم الإلتزام بمواعيد الغلق.

وقاد رئيس حي الجمرك حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية والكافيهات في التوقيت المحدد التاسعة مساءا حيث تم غلق عدد ١٠ منشآت، و٦ محال بنطاق الحي وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد رئيس حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من غلق ٤ منشآت تجارية والتحفظ على عدد ٢ سيارة ميكروباص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ رئيس حي غرب حملة مكبرة بمنطقة مينا البصل وبشاير الخير ٣ للتأكد من تطبيق مواعيد الغلق حيث تم غلق وتشميع عدد ٤ مقهي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشن رئيس حي المنتزة أول حملة أخرى مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد استهدفت شوارع جمال عبدالناصر، البكباشي العيسوي، الملك حفنى بحرى، خالد بن الوليد، محمد نجيب، طريق الكورنيش، ٤٥ بحرى، الأكاديمية، وشارع إسكندر إبراهيم وتمكنت الحملة من غلق وتشميع عدد ٤ كافية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وضبط عدد ٢٠ حالة إشغال متنوع.

وشن رئيس حي العامرية ثان حملة بمنطقة السفن والكابلات وأسفل الكوبرى وطريق برج الكافورى برج العرب حيث أسفرت الحملة عن تغريم عدد 21 مخالفة، وغلق ثلاث محلات

كما قاد رئيس حي وسط حملة مكبرة أسفرت عن غلق ٦ محلات و٣ مقهي ورفع ١٥ حالة إشغال، حيث تم خلال الحملة المرور على المحلات بنطاق الحي .

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)

غلق 52 منشأة تجارية خالف قرار رئيس الوزراء فى الاسكندرية .. والمحافظ ورؤساء الأحياء يقودون حملات "على الأرض" (صور)