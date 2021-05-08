شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء : توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشاكل أو أزمات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، لافتا إلى وجود رصيد من مقررات وحصص التموين تكفى لمدة 3 شهور قادمة، بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطى المطلوب .

ولفت المحافظ، إلى أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاى ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة لعدة أيام.

كما أن حصص الوقود من سولار وبنزين بأنواعه وغاز منتظمة في الوصول طبقا للمواعيد المحددة لها، وهناك احتياطى منها بصفة دائمة لمواجهة الطوارىء .

وأكد مجددا على استمرار الحملات على مختلف الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحاربة جشع التجار ورفع الأسعار.. معلنًا عن تحرير عدد من المحاضر التموينية للتجار المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .